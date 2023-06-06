Fatih Portakal, asgari ücreti komisyon toplanmadan öğrenmiş

Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücretin temmuzda 11 bin 500 liraya yükseltileceğini öne sürdü. Bu bilgiyi iktidar kaynaklarından duyduğunu söyleyen Portakal, işverene de kolaylık sağlanacağını söyledi.

Asgari ücrete ek zam iddiası. (AA)

Asgari ücretliler temmuzdaki iyileştirmeyi bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Bu komisyondaki kararla asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Ama son söz iktidar söyleyebiliyor. Temmuzda yapılacağı ileri sürülen asgari ücret zammı içinse henüz bir komisyon toplanmadı.

2023’ün başındaki zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Fatih Portakal dün akşam Sözcü TV’de temmuzda zam yapılacağını ve asgari ücretin 11 bin 500 liraya çıkacağını öne sürdü. Portakal, hükümet tarafından işverene de bir kolaylık düşünüldüğünü de söyledi.