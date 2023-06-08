Dolar bazlı asgari ücret zammına itirazlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç asgari ücret zammının altı aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) esas alınarak belirlenmesini istedi. Zammın yabancı para birimi bazlı yapılmaması gerektiğini savundu.

İTO başkanı, asgari ücret beklentisini açıkladı. (AA)

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Seçimler sonrasıysa iktidar, döviz kurlarını serbest bıraktı.

Dolar/TL bugün 23 seviyesini aşarak rekor kırdı. Avro kuruysa 25’i aştı.

Dolar kuru 28 Mayıs’ta 19,99 seviyesindeydi. O tarihte 8 bin 500 TL olan asgari ücretlinin maaşı 425 dolara denk geliyordu. Dolar/TL’nin 23’ü aşmasıyla bir asgari ücretlinin maaşı da dolar bazında eridi ve 369 dolar oldu.

Bu konuda eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgiç, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylerken, ihracatçıların beklentisi 300-400 dolar aralığı.

İTO Başkanı Avdagiç’se asgari ücretin yabancı para birimi bazlı olmaması gerektiğini savundu. Asgari ücret zammının altı aylık TÜFE oranında yapılması gerektiğini söyleyen Avdagiç, Bloomberg HT yayınında şunları dedi:

*Türkiye’de asgari ücret Türk Lirası bazında güncellenmelidir. Türkiye’deki istatistikler, rakamlar dikkate alınarak bu yeni rakam oluşturulmalıdır. Yabancı para birimine bağlı bir asgari ücret güncellenmesinin son derece sakıncalı olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum.

*Asgari ücrette yedinci ayın başında yapılacak olan güncellemenin ilk altı aylık TÜFE esas alınarak yapılmasının makul olacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak mutlaka vergi dilimlerinin de gözden geçirilmesi ve çalışanlar üzerinde ilave vergi yükü oluşmaması gerekiyor. Tüm vergi dilimlerinin asgari ücret artışına paralel bir şekilde güncellenmesi çok önemli.