Fatma Betül Sayan’ın kardeşi yeniden bakan yardımcısı

Eski aile bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hızla yükselen kardeşi Ömer Fatih Sayan yeniden ulaştırma ve altyapı bakan yardımcılığına atandı.

Ömer Fatih Sayan. Fotoğraf: AA

Bakan yardımcılıklarına yönelik atamalara ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulaştırma ve altyapı bakan yardımcılığına atanan isimler şöyle: Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan.

Sayan, öncesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanlığında ve Türk Telekom’un başkan yardımcılığında bulundu.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın akrabalarıysa çeşitli devlet kademelerinde koltuk sahibi. Sayan’ın diğer kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak 2017-2022 arasında Kuveyt büyükelçisiydi. Sonrasında Dışişleri Bakanlığı bilgi teknolojileri genel müdürlüğüne atandı.

Diğer kardeş Nazmiye Sümeyye Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesi.

Diğer bakan yardımcıları Ünüvar ve İskurt, bakanlıkta çeşitli mevkilerde görev aldı. Boyraz’sa üç dönem boyunca AKP’den milletvekilliği yaptı.