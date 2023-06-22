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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de müzik yasağı ileri alındı, müftü şerh düştü

İzmir valiliği, kent genelindeki 01:00’den sonra müzik yasağını kapalı mekanlar için saat 04:00’e çekti. Açık mekanlar için değişiklik yok.

Fotoğraf: Pixabay

Önceki gün turizm merkezi Antalya’da, ülke çapında ‘pandemi’ gerekçesiyle getirilen 01:00’den sonra müzik yasağı sona erdirmişti. Benzer karar İzmir’de de çıktı.


İzmir Valililiği Mahali Çevre Kurulu’nda oy çokluğuyla alınan karara göre kentte müzik yasağı kapalı mekanlarda saat 04:00’te başlayacak. Karara il müftüsü Erdal Bulut ve İzmir Ticaret Odası Başkanlığı şerh düştü.

Bu kararlar, turizm sezonunun başlamasına bağlanıyor. Yabancı turistlerin yasağa takılmadan eğlenmeleri amaçlanıyor. Ülkenin geri kalanında yasaklar devam ediyor.

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