Ekrem İmamoğlu ‘değişim’ talebinde ısrarcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de ‘değişim‘ talebine dair mesajlarını sürdürdü.

Muhalefetteki tablonun devam etmesi durumunda yerel seçimlerde de şanslarının kalmayacağını söyleyen İmamoğlu, muhalefette yenilenmenin yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasını da sağlayacağını düşünüyor.

Ekrem İmamoğlu. (İBB)

’23 Haziran Demokrasi Şenliği’nde konuşan İmamoğlu’nun öne çıkan sözleri şöyle:

*Muhalefet olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını oluşturamadık.

*Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye’yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor. Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz.

*Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşların beklentisini karşılayabiliriz ne de bulunduğumuz mevzileri koruyabiliriz.

*Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçiremeyiz. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz.

‘Kazanan modeli hayata geçirmeliyiz’

*Türkiye muhalefetini buradan çıkarmak zorundayız. Bunu çıkartmak, CHP’nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır. Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti yeniden inşa etmek, kazanacak modeli hayata geçirmek zorundayız. En acil ve en hayati ihtiyaç budur.

‘Vitrin ve söylem değişikliği yetmez’

*Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez. İdeolojik-politik hattımızı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle, toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla hep birlikte güncelleme mecburiyetimiz var. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açtığımızı unutmamak zorundayız.

İttifak mesajları

*Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da en güçlü anahtarıdır.

Toplumun bizden çok güçlü ve esas bir değişim beklediğini ben birebir İstanbullu hemşehrilerim başta olmak üzere milletimizden duyuyorum.

*Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi ve iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zaruret olması prensibi üzerinden, değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştirmekte güçlük çeker. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz.