Milli Eğitim bakanının ‘arkadaşları’ bakan yardımcısı oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüyken beraber çalıştığı iki isim bakan yardımcılığına getirildi.

Yusuf Tekin. Fotoğraf: AA

Tekin, 2018-2023 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak görev aldı. Bu süre zarfında birlikte çalıştığı iki isim, eğitim bakan yardımcısı olarak atandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre her bakanlığa dört bakan yardımcısı atandı. Eğitim bakanlığına atanan yardımcılar şöyle: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci.

Yelkenci, 2018-2022 yılları arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde rektör danışmanı olarak görev aldı. Ayrıca Yelkenci 2014-2016 yılları arasında eğitim bakanlığında özel öğretim kurumları genel müdürü ve 2016-2018 yılları arasında İstanbul il millî eğitim müdürü olarak çalıştı. Tekin de 2013-2018 yılları arasında eğitim bakanlığı müsteşarıydı.

Şamlıoğlu da üniversitenin eski genel sekreterlerinden.

Diğer bakan yardımcıları Ökten bakanlıkta eğitim müşaviri olarak çalışırken Yılmaz’sa 2022’den beri aynı bakanlıkta bakan yardımcısı olarak bulunuyor.