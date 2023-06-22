Diyarbakır Belediyesi’nin eski ‘kayyımı’ İçişleri bakan yardımcılığına atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin eski ‘kayyım’ başkanı Münir Karaloğlu, İçişleri bakan yardımcısı olarak atandı.

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Bakan yardımcılıklarına yönelik atamam kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri bakanlığına dört bakan yardımcısı atandı. Bu isimler şöyle: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu.

Turan AKP’nin eski grup başkanvekili. Aktaş’sa eski vali mevcut emniyet genel müdürü. Aktaş ayrıca PTT’nin yönetim kurulu üyesi.

Diğer bakan yardımcısı Karaloğlu’ysa 2009-2013 yılları arasında Van, 2013-2016 yılları arasında Bursa ve 2016-2020 yılları arasında Antalya valisi olarak görev yaptı. 2020’deyse Diyarbakır valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak görevlendirildi. Bu görevi iki yıl sürdüren Karaloğlu, sonrasında mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi.