Ekonomist Timothy Ash: Çifte hayal kırıklığı

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash, faiz artış miktarını ‘hayal kırıklığı’ olarak değerlendirdi.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, bugünkü toplantıda da Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu.

Nitekim faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı.

Ama ekonomistler faiz artışını yeterli bulmazken, döviz kurları faiz artışına rağmen yükseldi.

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash de, kararı ‘hayal kırıklığı’ olarak değerlendirdi.

Ash, Twitter’da şunları söyledi:

‘Piyasaları ikna etmek için yeterli değil’

*MB faizi sadece yüzde 15’e yükselterek hayal kırıklığı yarattı. Enflasyon yüzde 40’ken, bu artış (piyasaları) ikna etmek için yeterli değil. Erkan daha fazla artış geleceği konusunda istediğini söyleyebilir ama (Naci) Ağbal deneyiminden sonra piyasa buna inanmayacaktır.

Merkez Bankası’nın eski başkanı Naci Ağbal, faizleri artırarak para politikası konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ters düşmüş ve kendisi gece kararnamesiyle görevden alınmıştı. Yerineyse eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

‘Çifte hayal kırıklığı’

*Kavcığlu’nu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) başında tutmak ve yetersiz faiz artışı yapmak çifte hayal kırıklığıdır.

Eski ekonomi politikasının mimarlarından Kavcıoğlu, ‘piyasaların sevdiği’ isim Hafize Gaye Erkan’ın MB başkanlığına atanmasından sonra BDDK’nın başına getirilmişti. Bu atama “Erdoğan bir şekilde faiz politikasını kontrol edecek” yorumlara neden olmuştu.

*Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yüklü yatırım taahhütleriyle gelmeli.

Piyasalar artışı beğenmedi

*Faizdeki artış miktarı piyasaları hayal kırıklığına uğrattı. Erkan, elindeki ilk fırsatta gereğinden az artış yaptı.