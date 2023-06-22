Mehmet Şimşek’in eski çalışma arkadaşları bakan yardımcısı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eski çalışma arkadaşları, Hazine ve Maliye bakan yardımcısı olarak atandı.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: Reuters

Şimşek 2007-2009 yılları arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı, 2009-2015 yılları arasında maliye bakanı ve 2015-2018 yılları arasında başbakan yardımcısı olarak görev almıştı.

Bakan yardımcılıklarına yönelik atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye bakanlığına atanan dört bakan yardımcısı, Şimşek’in eski çalışma arkadaşlarından oluşuyor.

Bakan yardımcılığına atanan isimler şöyle: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya.

Cantimur, 2012-2015 yıllarında maliye bakan yardımcısı olarak görev almıştı. Yani Cantimur, Şimşek’in eski yardımcısı.

Hatipoğlu, 30 sene boyunca hazine ve maliye bakanlığında (eski adıyla maliye bakanlığında) çeşitli görevlerde bulundu. Şimşek’in ekonomiden sorumlu devlet bakanı olmasından sonra gelir idaresi başkan yardımcısı olan Hatipoğlu, 2009-2016 yılları arasında bütçe ve mali kontrol genel müdürü, 2016-2018 yılları arasında müsteşar yardımcısı olarak çalıştı.

Çelik, çeşitli dönemlerde çok sayıda bankanın yönetiminde bulundu. 2016’daysa Hazine müsteşarı olarak atandı ve bir süre bu görevini sürdürdü.

Kaya, maliye bakanlığında muhasebe denetmenliği, vergi denetmenliği ve hesap uzmanlığı görevlerinde

bulundu. Akabinde Ankara vergi dairesi başkanlığı grup müdürlüğü, vergi denetim kurulu

grup başkanlığı ve gelir idaresi başkanlığı grup başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen gelir

idaresi daire başkanlığı görevini yürütmekte olan Kaya, 1 Mayıs 2017’den beri

Merkez Bankası denetleme kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Ekonomi gazetesinden Maruf Buzcugil’in dünkü haberine göre Şimşek’in çalışmak istediği dört bakan yardımcısına Erdoğan onay vermişti.