Titanik seferi: Kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında bir enkaz alanı bulundu

Atlas Okyanusu’ndaki Titanik enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir enkaz alanı bulundu.

Fotoğraf: Oceangate

ABD Sahil Güvenlik’in aktardığına göre arama çalışmaları kapsamında uzaktan kontrol edilen su altı araçlarıyla Titanik enkazının yakınında, deniz tabanında enkaz alanı bulundu. Detaylı açıklama Türkiye saatiyle 22.00’da yapılacak.

BBC News bilim muhabiri Jonathan Amos, keşfin önemli olduğunu vurgulayarak “Bu hafta uzmanlarla konuşan birçok kişi, Titan’ın bir gövde arızası nedeniyle feci bir patlamaya maruz kalmış olabileceğinden endişe ediyor” dedi.

Amos, Titanik enkazının etrafındaki deniz tabanının, her türden enkazla dolu olduğuna da dikkat çekti.

Oksijeni bitti

Pazar günü yola çıkan ve yolculuk süresinin iki buçuk saat öngörüldüğü Titan’ın, ‘Polar Prince’ adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS’nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

Denizaltının oksijeninin bugün öğlen saatlerinde tükendiği değerlendiriliyor. Denizaltı, kaybolduğunda 96 saatlik oksijene sahipti.

Araçta beş kişi var

Kişi başı 250 bin dolara (5,8 milyon lira) enkaza sefer düzenleyen tur şirketi OceanGate, turistleri ve mürettabatı güvenli şekilde geri getirmek için tüm olanakları araştırdıklarını belirtmişti.

Bunun yanında ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke arama-kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu kayıp denizaltıda, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation’ın sahibi Britanyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet’nin olduğu biliniyor.

Dışarıdan yardım olmadan denizaltıdan çıkmaları mümkün değil

Uzunluğu 6,4 metre civarında denizaltı, alan darlığı ve sınırlı gıda stokunun yanında yetersiz teknolojik ekipman nedeniyle uzmanlarca ‘ilkel’ olarak tanımlanıyor ve uzun süre su altında kalmak için uygun olmadığı ifade ediliyor.

Denizaltı, diğer bazı deniz araçlarında da kullanılan video oyunu kontrolörüyle yönetiliyor.

Yolcuların, denizaltının kendi kendine yüzeye çıkması durumunda bile dışarıdan 17 cıvatayla kapatıldığı için yardım gelene kadar dışarı çıkmaları mümkün değil.

ABD Sahil Güvenliği’nin açıklamasında Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği; söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ifade edilmişti. Ancak bu seslerin, denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti.