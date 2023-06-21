Titanik’e sefer: Kaybolan denizaltından ses duyuldu

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekiplerin, 1912’de buz dağına çarparak batan Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyduğunu bildirdi.

En ünlü denizaltı enkazı Titanik’i turistlere göstermek için dalış yapan turist denizaltısından uzun süre haber alınamıyor.

Enkaza, kişi başı 250 bin dolara (5,8 milyon lira) sefer düzenleyen tur şirketi OceanGate, turistleri ve mürettabatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm olanakları araştırdıklarını belirtmişti.

ABD Sahil Güvenlik Birimi’nin Twitter hesabındaki paylaşımda, Kuzey Atlantik’te kaybolan denizaltıda beş kişinin olduğu açıklandı.

6,4 metre uzunluğundaki denizaltıya irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dolayısıyla denizaltının 24 saatten daha uzun zamandır kayıp olduğu aktarılmıştı.

Ses tespit edildi

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre; kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyduğunu bildirdi. Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmezken, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

28 saatlik oksijen kaldı

Öte yandan ABD Sahil Güvenliği, 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldığı bilgisini paylaştı.

Titanik’in batışı

‘Asla batmayacağı’ iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912’de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York’a gitmek üzere İngiltere’nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912’de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik’in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik’in enkazı, 1985’te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.