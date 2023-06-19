Titanik’e turist seferi düzenleyen denizaltı kayboldu

En ünlü denizaltı enkazı Titanik’i turistlere göstermek için dalış yapan turist denizaltısından haber alınamıyor. Kuzey Atlantik’te kaybolan denizaltında kaç turistin bulunduğu bilinmiyor.

Fotoğraflar: Atlantic Productions / Magellan

Enkaza, kişi başı 250 bin dolara (5.8 milyon lira) sefer düzenleyen tur şirketi OceanGate, turistleri ve mürettabatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm olanakları araştırdıklarını söyledi.

Devlet kurumlarının ve derin deniz firmalarının da operasyona yardım ettiği belirtiliyor.

OceanGate’in web sitesinde, Haziran 2024 için iki sefer daha planlanmış görünüyor.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik, 15 Nisan 1912’de buzdağına çarparak battı, 1514 kişinin ölümüne neden oldu. Yaklaşık 3 bin 800 metrede yatan Titanik’in enkazı, 1985 yılında Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu.