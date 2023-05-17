Titanik ilk kez bu kadar net

Dünyanın en ünlü gemi enkazı Titanik dijital taramayla ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Fotoğraflar: Atlantic Productions / Magellan

1912’deki ilk seferinde bir buzdağına çarparak Atlantik’in 3.800 metre derinliğine gömülen Titanik’in dijital taramayla elde edilen görüntüleri, enkazın en ince detaylarına kadar görülmesini mümkün kıldı.

BBC’nin haberine göre Titanik analisti Parks Stephenson ‘Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular olduğunu’ söyleyerek, yeni görüntüler için “Titanik’in hikayesini spekülasyonlara değil, kanıta dayalı araştırmalara yöneltecek büyük bir adım” dedi.

1985’ten beri araştırılıyor

Titanik kazasında bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti, enkaza 1985’te ulaşıldı. O zamandan beri çok sayıda araştırmacı kazayla ilgili gizemleri çözmeye çalışıyor.

Bu yeni dijital taramayla elde edilen görüntüler Titanik’i ilk kez tam olarak gösteriyor. Görüntülere göre geminin baş ve kıç kısımları yaklaşık 800 metre ayrılmış şekilde, iki parça halinde duruyor.

Gemi batarken kıç tarafı burularak kopmuş

Yeni bir belgesel için çekildi

Görüntülemeyi, Magellan adlı şirket, yeni bir belgesel hazırlığı içinde olan Atlantic Productions için yaptı. Dalgıçlar, enkazın enine ve boyuna incelenmesi için 200 saatten fazla çalıştı. Enkazın her açıdan 700 binden fazla görüntüsü çekildi ve üç boyutlu görüntüsü oluşturuldu.

Magellan’dan Gerhard Seiffert, bunun şimdiye kadarki en büyük sualtı tarama projesi olduğunu söyledi: “Neredeyse 4.000 metre derinde çalıştık ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmadık.”

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Seri numaraları bile görünüyor

Görüntüler o kadar detaylı ki pervanelerden birinin üzerindeki seri numarası bile görünüyor