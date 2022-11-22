Titanik’teki postacının saati açık artırmayla satıldı

Buzdağına çarparak batan ‘Titanik’ yolcu gemisinde görevli posta memuruna ait saat açık artırmayla 98 bin sterline (2 milyon 162 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Henry Aldridge & Sons

14 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda seyrederken buzdağına çarpıp batan Titanik’teki 1500’ü aşkın yolcu ölmüş, 705 kişi kurtulmuştu.

Gemideki, posta memuru Oscar Scott Woody’un cep saati okyanusta bulunmuş, eşi Leila’ya teslim edilmişti.

Henry Aldridge & Sons adlı müzayede evi tarafından Britanya’da, Wiltshire bölgesindeki Devizes’te düzenlenen açık artırmada satıldı.

Açık artırmada Woody’nin saatinin yanı sıra Titanik’te bulunan başka eşyalar da satıldı.

Birinci sınıf yolcuların listesi 41 bin (903 bin 872 lira), aynı sınıfta yolculuk yapanlara sunulan yemek menüsü 50 bin sterline (1 milyon 102 bin lira), restoranda kullanılan tabak 20 bin sterline (440 bin 913 lira) alıcı buldu.