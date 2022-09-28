Titanik’e, buzdağı konusunda uyarı mesajı yollayan geminin enkazı bulundu

Buzdağına çarparak batan Titanik yolcu gemisine uyarı yollayan geminin enkazı bulundu.

Fotoğraf: Bangor Üniversitesi

‘SS Mesaba’ adlı tüccar gemisi, 15 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda seyrederken Titanik’e bir buzdağına yaklaştığına dair mesaj yolladı.

Telsizle yollanan o mesaj Titanik’e ulaştı ama kaptana ulaşmadan gemi buzdağına çarptı ve battı, 1500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Hem yolcu hem yük taşıyan Mesaba da altı yıl sonra 1’inci Dünya Savaşı sırasında 1918’de, bir Alman denizaltısının hedefi oldu ve batırıldı.

Galler’deki Bangor Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, modern teknolojinin yardımıyla Mesaba’nın enkazını İrlanda Denizi’nde buldu.

Mesaba. Fotoğraf: Queensland Eyalet Kütüphanesi

Deniz yatağının haritasını çıkarmaya yarayan teknoloji sayesinde İrlanda Denizi’nde bugüne kadar bulunan gemi enkazı sayısının 273 olduğu açıklandı.

Araştırma ekibinden Innes McCartney, ”Geçmişte yılda birkaç alanda dalıp enkaz arıyorduk. Şimdi teknoloji sayesinde çok daha kolay oldu” ifadelerini kullandı.