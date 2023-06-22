Öztrak, İmamoğlu’na ‘Seçim kazanmadın’ demeye getirdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Seçim kaybetme tecrübem yok” sözlerini “Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur” diye değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

‘Kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?’

İmamoğlu, 2019’da İstanbul’da iptal edilen 31 Mart seçimi sonrasında 23 Haziran’daki seçimi yeninden kazanmasının ardından bugün ‘İstanbul’da Hizmette 4 Yıl’ başlıklı bir sunum düzenledi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İBB başkanı, “Bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız” sorusuna şu cevabı verdi:

“Önce şunu söylemek isterim. Tabii değişimle ilgili fikrim farklı. Yani değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğine dair bir inancım var. Belki bu benim aile kültürümden geliyor. Elbette ki kaç seçim kazanma, kaybetme tarafı biraz iğneli bir soru olsa da açıkçası kişisel seçimlerim itibarıyla kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim.”

Bugün partisinin merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası basına konuşan Öztrak, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘Seçim kaybetme tecrübem yok’ diye bir değerlendirmesi oldu. Ne söylersiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur.”

Daha önce de ‘Aday değilsin’ demeye getirmişti

4 Temmuz 2022’de İmamoğlu’nun verdiği bir röportajda “Erdoğan seçimi kazanırsa ben bile görevden alınabilirim” sözü sorulan Faik Öztrak, “Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir” demişti.

İmamoğlu’na beş ay sonra iki yıl yedi ay hapis cezası verilmiş ve siyasi yasak süreci başlamıştı.

Yine baş ay sonra cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.