İmamoğlu’nun beklediği açıklama gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bayram öncesi beklediği ‘değişim’ mesajı bugünkü grup toplantısında da gelmedi.

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Seçim yenilgisi sonrası CHP içinde başlayan ‘değişim’ tartışmalarının iki önemli aktörü olan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu geçen hafta üçüncü görüşmelerini yapmıştı.

Toplantı sonrası konuşan İmamoğlu, şunları söylemişti: ”Ortak akılla doğru kararlar alacağız, burada en önemli aktör CHP’dir. İttifaka önderlik ettiği gibi değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır, ana noktası da elbette ki genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”

İmamoğlu, CHP’deki ‘değişim’ sürecine dair kamuoyunun bilmesi gerekenler olduğunu ve bununla ilgili bayram öncesi bir açıklama gelebileceğini belirtmişti.

Ama ‘mesaj’ CHP’nin bugünkü grup toplantısında da gelmedi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu iktidarı hedef alırken, partisindeki ‘değişim’ çağrılarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda geleceğe dair ”Değil ‘altılı masa’, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse ’16’lı masa’ kuracağım” dedi.