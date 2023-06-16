İmamoğlu’nda ‘bayram öncesi’ beklentisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesini “Çok makul, çok güzel, çok değerli, hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma” diye tanımladı.

İmamoğlu, CHP’deki ‘değişim’ sürecine dair kamuoyunun bilmesi gerekenler olduğunu ve bununla ilgili bayram öncesi bir açıklama gelebileceğini söyledi.

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Seçim yenigileri sonrası CHP içinde başlayan ‘değişim’ tartışmalarının iki önemli aktörü önceki gün bir kez daha görüşmüştü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, seçimlerin ardından üçüncü defa bir araya gelerek karşılıklı durum değerlendirmesi yapmıştı.

Bu toplantıya ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: ”Ortak akılla doğru kararlar alacağız, burada en önemli aktör CHP’dir. İttifaka önderlik ettiği gibi değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır, ana noktası da elbette ki genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”

‘Görüşme pozitif’

Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinde ‘değişime dair parametreleri’ paylaştığını söyleyen İmamoğlu, “Çok makul, çok güzel, çok değerli, hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma” olarak değerlendirdi. İmamoğlu, “Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır” diye de eklerken, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bir yandan sayın genel başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz ama değişimin de dönüşümün içeriği oldukça geniştir, süreci oldukça kıymetlidir. Şu anda yapılan hamlelerin toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi, süreçleri, kendisiyle paylaştım.

Bayram öncesi

*Kurumsal olarak yaklaşık 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin ötesinde paylaşmadım ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmek zorunda olduğu bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda genel başkanımız umuyorum ki bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da bireysel olarak benim de kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik genel başkanımla çok saygın, çok özenli ve çok değerli buluşmalarımızı sonuçlandırdık.