İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara’da görüştü

CHP’de seçimlerin ardından ‘değişim’ tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki üçüncü görüşme bugün yapıldı.

Ankara Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve bir buçuk saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yayınlanmadı.

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28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi sonrası CHP içinde başlayan ‘değişim’ tartışmalarının iki önemli aktörü bugün bir kez daha bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, seçimlerin ardından üçüncü defa bir araya gelerek karşılıklı durum değerlendirmesi yaptı.

Beklenilenin aksine CHP Genel Merkezi yerine Ahlatlıbel’de yapılan görüşmeye, görüşmenin son anlarında Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

İmamoğlu cephesi, İmamoğlu’nun görüşmede ‘Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini dinlediğini ve kafasındaki planı öğrenmek istediğini’ belirtti. Öte yandan İmamoğlu’nun da kendi görüşlerini aktardığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cephesi görüşmelerin ‘doğal olduğunu ve devam edebileceğini’ vurguladı.

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürerken görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu’nu İmamoğlu ve Taşdelen uğurladı. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası partisinin genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu dün yapılan grup toplantısında partisindeki değişim taleplerine ilişkin olarak bunun önünü açacağını söylemişti. CHP lideri “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” demiş, ancak limanın neresi olacağına işaret etmemişti.

Bu sırada CHP’de değişim isteyenlerin önemli aktörü olan İmamoğlu değişim çağrılarına devam ederken, partinin grup başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğunu dile getirmişti.