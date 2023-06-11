İmamoğlu’ndan adaylık sinyali: Değişim iyi gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ”CHP genel başkanlığına aday mısınız” sorusuna “Aday olduğum tek şey ülkemizde aynen İstanbul’daki gibi büyük bir değişim” yanıtını verdi.

Fotoğraf: CHP

Seçim yenilgisi sonrası muhalefette tartışmalar sürüyor. CHP’de kurultay süreci başlatıldı.

Diğer yandan gözler ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nda. İmamoğlu, dört gün önce “Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz” dedi.

İmamoğlu, değişim çağrısını Haliç Su Sporları Merkezi açılışında da sürdürdü.

İBB başkanı burada “CHP Genel Başkanlığı’na aday mısınız?” sorusuna, “Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul’da olduğu gibi büyük bir değişim” yanıtını verdi.

İmamoğlu, şunları söyledi: “İstanbul’da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye’ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum.”