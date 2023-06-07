İmamoğlu’ndan ‘MYK göndermesi’: Değişim, kurul değişimiyle olmaz

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Bununla birlikte seçimlerde başarısızlığa uğrayan partide 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünüyor.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın kadrosunu belirlemişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda parti teşkilatlarını kendine bağlamıştı.

CHP lideri MYK’yı belirlerken ‘toplumun yenilenme talebini dikkate aldığını’ söylemişti.

‘Genel merkezinden, en ücradaki örgütüne kadar muhasebe şart’

Bugün gazetecilere konuşan İmamoğlu, şunları dedi:

*Genel merkezinden, en ücradaki örgütüne kadar muhasebe şart. Siyasete girdiğimden beri toplumun beklentisini önde tutan bir süreç yaşadım. Bunu yaşamaya devam edeceğim. Her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma göre.

*Değişim meselesi önemli. Çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta, çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim.

‘Aynı yerde devam ediyorum’

*Ben aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, toplum tarifliyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamamız şart.

*Dokuz yılda üst üste üç seçim kaybettik ve bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız.

*Ben o gün ne ifade etmişsem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Demokrasi de zaten onun için var. Hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman, her yerde söyledim.

*(Kılıçdaroğlu’yla görüşmesi) Bu duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı kendisiyle paylaştım. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya, her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermeye devam edeceğim.