CHP’de kurultay süreci başlayacak: Gereği hızla yerine getirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yürütülen CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı.

Partinin genel merkezinde saat 10.00’da başlayan toplantı yaklaşık beş saat sürdü. Toplantıda, genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM’nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi.

Açıklamada, bunlara rağmen CHP’nin, seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren yönetim organlarında detaylı şekilde değerlendirmeye başladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il, parti kurul ve karar organlarında dikkatle incelemeye ve analiz etmeye devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde öz eleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından açıklanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz.”