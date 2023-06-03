CHP grup yönetimi belli oldu: Üç parti meclisi üyesi değişti

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ALTAN SANCAR

CHP’nin kapalı grup toplantısında partinin Meclis’teki grubunun yönetimi belirlendi.

Fotoğraf: AA

Toplantıda alınan kararla Manisa Milletvekili Özgür Özel grup başkanı oldu.

Meclis grup başkanvekilleriyse Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın oldu.

CHP’nin Meclis başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca olarak belirlendi.

Meclis idari amirliğine Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin getirildi.

Katip üyeler ise Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olarak belirlendi.

Bu durumda CHP PM üyesi olarak Gülizar Biçer Karaca, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın üyelikleri düştü. Bu isimlerin yerine Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi geldi.