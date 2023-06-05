Tanju Özcan’a göre yeni MYK’yla İmamoğlu’na ‘mesaj verildi’

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin yeni merkez yönetim kuruluyla (MYK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘mesaj verildiğini’ savundu.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Bununla birlikte seçimlerde başarısızlığa uğrayan partide 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünüyor.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın yeni kadrosunu bugün belirlemişti.

‘Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır‘

Özcan, Twitter’dan yeni MYK’daki isimlerin Kılıçdaroğlu’nun kurmayları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiğini öne sürdü.

Bolu belediye başkanı Twitter’dan şunları yazdı: “CHP’nin yeni MYK sını inceledim. Bir-iki isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta sayın @ekrem_imamoglu’na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir… Ben bu resti görüyorum… Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!”