CHP’nin yeni MYK üyeleri belli oldu

CHP’nin yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra düzenlenen ilk MYK toplantısında tüm üyeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na istifasını sunmuştu.
İstifaları kabul edilen MYK üyelerinden Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK’da görev almadı.
MYK üyesi sayısı 17’den 14’e düştü.
Yeni MYK’nın tam listesi şöyle:
- Ahmet Akın: Yerel yönetimler
- Aylin Yaman: Sosyal politikalar
- Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve halkla ilişkiler
- Bülent Kuşoğlu: İdari ve mali işler
- Devrim Barış Çelik: Bilgi ve iletişim teknolojileri
- Eren Erdem: Sosyal medya yönetimi
- Faik Öztrak: Ekonomi politikaları-parti sözcüsü
- Hasan Efe Uyar: İşçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları
- Lale Karabıyık: İşveren örgütleri
- Neslihan Hancıoğlu: Genel sekreter
- Semra Dinçer: Doğa hakları
- Tahsin Tarhan: Yurt dışı örgütlenme
- Yunus Emre: Bilim-yönetim ve kültür platformu
- Zeynel Emre: Hukuk ve seçim işleri
Parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcılığı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendine bağladı.
Bazı haberlerde adı genel başkanlık için de geçen Oğuz Kaan Salıcı MYK’da yer almadı.