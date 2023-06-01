CHP MYK toplantısı sona erdi: Üyelerin tamamı istifa etti

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ‘muhasebenin’ başladığı CHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu istifalar kabul edildi.

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Parti genel merkezinde, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

MYK üyeleri sorumluluk alanlarına göre yaşanan eksikliklere dair bilgilendirmeler yaparken, kendilerine dair de değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’ysa konuşmalar sırasında notlar alarak, MYK üyelerini dinledi. Daha sonra konuşan Kılıçdaroğlu da sürece dair görüşlerini MYK üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda MYK üyelerinin tamamı Kılıçdaroğlu tarafından daha önce istenen istifalarını sundu. Kılıçdaroğlu da istifaları kabul ederek, yeni görevlendirmeler yapılacağını söyledi. Görevlendirmelerin CHP’nin parti meclisinde belirlenmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında da temaslar devam ediyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu bugün MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile de bir araya geldi. Aldığı hapis cezası ve siyasi yasak nedeni ile resmiyette İstanbul il başkanı olmayan Kaftancıoğlu’nun yerine yeni bir görevlendirme yapılacağı iddiası da görüşme sonrası gündeme geldi. Parti kaynaklarıysa bu kararın MYK değişikliği sonrası verileceğini dile getirdi.

CHP MYK’sinde şu isimler yer alıyordu: