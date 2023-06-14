İmamoğlu, ‘Değişim olmazsa yerel seçimleri de kaybederiz’ endişesini paylaşmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim olmadığı takdirde İstanbul’u kaybetme endişesini paylaştığı öğrenildi.

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28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi sonrası CHP içinde başlayan ‘değişim’ tartışmalarının iki önemli aktörü bugün bir kez daha görüştü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, seçimlerin ardından üçüncü defa bir araya gelerek karşılıklı durum değerlendirmesi yaptı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı.

İmamoğlu’nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Salı günkü grup toplantısında dile getirdiği “Değişimin önünü sonuna kadar açacağım” sözlerini anımsattı ve değişime öncülük etmesini istedi. Ekrem İmamoğlu aksi takdirde yerel seçimlerde İstanbul’un da kaybedilebileceği endişesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, “Sürece birlikte bakarız” yanıtı verdiği öğrenildi.

İmamoğlu cephesi ne diyor?

İmamoğlu cephesinde iktidarın bütün dezavantajlarına karşın, seçimin kaybedilmesinin nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görülüyor ve genel başkanlığa devam etmesi halinde yerel seçimlerden de hüsranla çıkılacağı düşünülüyor.

‘Siyasi yasak’ gerekçesiyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının engellediği, şimdi de aynı gerekçeyle genel başkanlığının engellenmeye çalışıldığı savunuluyor.

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun bir dönem daha belediye başkanlığını sürdürmesini istemesini şu sözlerle eleştirdi: “İBB’ye aday ol diyenler, şunu gözden kaçırıyor. Şubat ayında siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu aday olamıyor. İBB’yi bırakma diyenler, dava süreçlerini halledeceklerinin garantisini verebiliyorlar mı? Biz kazanabileceğmiz seçimi kaybettik. Şimdi de İmamoğlu belediyesine baksın deniliyor. İmamoğlu belediyesine baktıkça memleket kaybediyor. Tamam İmamoğlu belediyesine baksın, ama ara formüller de bulunabilir.”