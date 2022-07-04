Öztrak: İmamoğlu yeni dönemde belediye hizmetlerini daha rahat yerine getirecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Erdoğan seçimi kazanırsa ben bile görevden alınabilirim” sözü sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan bir seçim bir daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur” dedi.

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Britanya merkezli Financial Times (FT) gazetesine konuşan İmamoğlu, şunları demişti: “Aklımıza gelmeyecek, inanmayacağımız, asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip olan bir kişi her şeyi yapabilir. Erdoğan seçimi kazanırsa ben bile görevden alınabilirim.”

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Öztrak’a İmamoğlu’nun açıklamaları soruldu.

CHP sözcüsü, İmamoğlu’nun seçim sonrası ‘belediye başkanı olarak çok rahat edeceğini’ söyledi: “Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir.”