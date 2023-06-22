Kılıçdaroğlu: Asla CHP’li bir belediyeyi AKP’ye teslim etmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Asla ve asla CHP’ye yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AKP’ye teslim edemem” dedi.

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TELE 1 canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Medya yeteri kadar Saray’ın ahlaki meşruiyetini tartışmadı. Kazanmış olabilirler ama bunun arkasında ahlak yok. Yeni Şafak 3 milyondan fazla bir parayı Erdoğan için harcadı.

*Yanlışımız var. İç tartışmalar başlatıyoruz. Değişime en açık olan parti CHP’dir. Şimdi değil, tarih süreci böyledir.

*(İmamoğlu‘nun genel başkanlığa aday olacağına dair sinyalleri) Ekrem Bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Asla ve asla CHP’ye yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AKP’ye teslim edemem.

*Yerel seçimlerde başarılı olacağız.

*Almanya’ya gittim ne oldu? Akşam geldim. Farz edelim ki, o gün Hakkari’deyim. Gelişim gene aynı saatte olacaktı.

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