İmamoğlu: 81 başkanın ortak metni büyük oranda kabul edebileceğini düşünmüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li il başkanlarının partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmeleri sonrası yayınladıkları ortak açıklamayla ilgili, şunları dedi: “Ben bu metnin 81 başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin ya da fayda sağlayıcı bir içerik olduğunu düşünmüyorum.”

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Dün CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelen il başkanları, toplantı sonrası yayınladıkları ortak açıklamada özetle şunlar denmişti: “Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.”

‘Fayda sağlayıcı bir içerik olduğunu düşünmüyorum’

İmamoğlu, 2019’da İstanbul’da iptal edilen 31 Mart seçimi sonrasında 23 Haziran’daki seçimi yeninden kazanmasının ardından bugün ‘İstanbul’da Hizmette 4 Yıl’ başlıklı bir sunum düzenledi.

Burada CHP’li 81 il başkanının ortak açıklaması sorulan İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

*81 il başkanı mı, bilmiyorum. Neticede bir metin hazırlanmış galiba. Yöntemi hakkında bilgim yok ama. Dört il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. Ben il başkanlarını dinliyorum. Beni arayıp fikrimi sormak için beni ziyaret eden il başkanları oldu. Telefonla konuşanlar oldu. Dinliyorum. Ne düşündüklerini biliyorum. Bu bağlamda parti içi bir meselenin daha derinlemesine, bu şekilde izah edilmesini gerekli de bulmuyorum.

*Bunun tartışılması gerektiğini savunuyorum. Böyle bir açıklamanın yerine, 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük -asla kişiler mevzubahis değil zaten- nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi. Yani öyle bir önümüze ışık tutabilselerdi. Ben bu metnin 81 başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin ya da fayda sağlayıcı bir içerik olduğunu düşünmüyorum.

‘İkili konuşur gibi bir metin yazılmaz’

*Burada işte bazı imalı ifadelerin, CHP il başkanlarının topluca ortaya koyacağı bir açıklama metnine çok yakışır olduğunu düşünmüyorum. Yani değişimi ‘tılsımlı’ vesaire gibi böyle bir tarife oturtarak tabiri caizse biraz da bir imalı bir cümleye dönüştürerek hatta “Değişimden yana mıyız, değişimde örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba diye soran olmasa da” gibi anlamsız, yani ikili konuşur gibi bir metin yazılmaz.

‘Hangi il bu işi hazırlamışsa bilmiyorum’

*Hangi duyguyla yazıldı, bilmiyorum. Bir kere örgütün il başkanı, fikri sorulacak kişi değil, fikirlerin sorulacağı zemini hazırlayacak kişidir. Hangi il bu işi hazırlamışsa bilmiyorum. Dört il dediler bana çünkü. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Eğer örneğin İstanbul, Ankara, İzmir var ise acaba seçimden bu yana bir ay geçti yaklaşık. İlk seçimden bu yana 40 küsur gün geçti.

‘Tamamının da aynı fikirde olduğunu da düşünmüyorum’

*Yarından sonra bayram havası var. Demek ki iki aya yakın bir süre geçti. O zaman örgüt niye bir araya gelmedi, bu konu niye tartışılmadı diye kendileri bunu sorgulayarak bir takvim açıklasalardı daha doğru olurdu. Bu bağlamda il başkanlarının bu tarz imalı cümleleri içine katarak hazırladığı bu metni kişisel muhabbetmiş gibi aktarış usulünü çok doğru bulmuyorum. Bu düşüncede 81 il başkanının tamamının da aynı fikirde olduğunu da düşünmüyorum.