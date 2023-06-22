Danışmanına göre Demirtaş aktif siyasete hemen dönmeli

Danışmanı Zınar Karavil, Selahattin Demirtaş’ın aktif siyasete dönüp dönmeyeceğine dair düşüncelerini aktardı.

Selahattin Demirtaş aktif siyasete döner mi? (HDP)

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş, partisin oylarındaki düşüşe dair tespitlerini anlatıp aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu. HDP yönetimine çağrılarının karşılık bulmadığını kaydeden Demirtaş, ilk turda adaylığını koymak istediğini ama bu talebinin gerekçesiz şekilde reddedildiğini söylemişti.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye konuşan Karavil, Demirtaş’ın siyasetten kopmadığını sadece ‘aktif siyasetten’ bir süreliğine uzaklaştığını, buna da bir noktada geri döneceğini düşünüyor.

Fotoğraf: Zınar Karavil

Son açıklamaları sonrası hem HDP içinden hem de sosyal medyadan Demirtaş’a ‘aktif siyaseti bırakmaması’ için çağrılar gelmişti.

Demirtaş’ın da bu çağrıları önemsediğini belirten Karavil, şunları söyledi: “Demirtaş olumlu ya da olumsuz her türlü eleştiriden, her bakış açısındaki görüşten yararlanan biri. Ne var ki bu konuda bana herhangi bir şey söylemedi.”

Demirtaş için, “Böyle birinin aktif siyasetten uzun süre ayrı kalması o sevgiye, değere, saygıya haksızlık olur” diyen Karavil, şunları kaydetti:

*Bence hemen (siyasete dönmeli). Çünkü büyük bir boşluk var. Üç büyük muhalefet partisi kongre aşamasında. Öte yandan iktidar yeni anayasa diyor, sert bir ekonomik modelin sesleri geliyor.

*Emekçiler, ezilenler, kadınlar, Kürtler, Aleviler için iyi bir döneme girmediğimiz açık.

*Gençlerin önemli bir bölümü siyasetten nefret eder hale getirildi. Halka gerçekçi bir umut gerekiyor, sağlam bir bakış açısı gerekiyor. Bunları verebilen herhangi bir parti ya da lider de görünmüyor.

*Dolayısıyla bana kalırsa Demirtaş’ın aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama benim fikrimi sormadı henüz. Sorarsa şöyle söyleyebilirim: “Kendi hakkınızda tek başınıza karar verme ayrıcalığınız yok, belirleyici olan halkın, tabanın ne istediğidir.”