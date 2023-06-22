Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, dünyanın önde gelen elektrikli otomobili Tesla teslimatlarının ‘bürokratik sıkıntılar’a takıldığını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Uzun süredir Türkiye pazarına girmeye hazırlanan şirket, nisandan itibaren itibaren Türkiye’de satılmaya başlamıştı.

Özpeynirci, Twitter’dan son üç-dört gündür Tesla’nın Türkiye’de araba teslimat edememesinden dolayı mağdur olanlardan kendisine mesaj geldiğini söyledi.

‘Araçların gümrükten çekilmesi uzun sürmüş‘

Otomotiv gazetecisi, “Sonuçta önümüzde dokuz günlük bayram tatili var ve insanlar parasını ödemesine rağmen araçlarını alamamış durumda” diye yazarak şunları dedi:

“Öncelikli olarak mayıs başından bugüne Türkiye’de 1000’den fazla araç teslim eden Tesla’nın son bir-iki haftadır ciddi bürokratik sıkıntılar yaşadığını ve bayram öncesi planladığı teslimatları yapamadığını öğrendim.

Geçtiğimiz haftalarda önce gümrükte ‘sistemsel’ sorunlar olmuş ve gümrük işlemleri yavaşlamış. Bu yüzden araçların gümrükten çekilmesi uzun sürmüş.”

‘500’e yakın kişi mağdur edilmiş durumda‘

Cuma akşamından itibaren özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemelerinde sorun başladığını ve pazartesiden itibaren sistemin ödemeleri onaylamadığını söyleyen Özpeynirci, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi araçların tescili için ÖTV ödeme onayı olması gerekiyor. Aksi taktirde araçlar teslim edilemiyor. Tesla, bu sebeple müşterilerinin teslimatlarını sorun çözülene kadar ertelemek zorunda kalmış. Yetkililerle sürekli görüşülmesine rağmen bir türlü çözüme ulaşılamamış.

Sonuçta şu anda gümrükte yaklaşık 1000 aracın olduğu, bunlardan 500’ünün ÖTV’lerinin ödendiği ve normalde bayram öncesi cumartesi gününe kadar teslim edilmesinin planlandığını öğrendim. Ancak bürokratik engeller nedeniyle bayram öncesi 500’e yakın kişi mağdur edilmiş durumda.”

Diğer markalarda böyle bir sıkıntı olmadığını söyleyen Özpeynirci, “Önümüzdeki dokuz gün bayram tatili olduğu için bu durumda en erken teslimatlar temmuzda yapılacak gibi duruyor” dedi.