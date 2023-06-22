Merkez Bankası’nın toplantı notlarında öne çıkan üç fark

Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısına dair paylaştığı özette geçen ifadeler, önceki toplantı notlarında yer alan ifadelere göre epey farklı.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, bugünkü toplantıda da Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu.

Nitekim faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı.

Ayrıca, toplantı özetinde dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Mayıs toplantısıyla karşılaştırıldığında yeni dönemde merkez bankasının enflasyona, önceliklere ve küresel gelişmelere bakışında değişikliğe gidildiği görülüyor.

Enflasyonun gidişatına farklı bakış

Mayıs toplantısında para politikası kurulu, depremin olumsuz etkilerine rağmen enflasyon seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler olduğunu belirtmişti: “Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler devam etmekle birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.”

Bugünkü toplantıdaysa göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükseleceğinin görüldüğü dile getirildi: “Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.”

Öncelik, büyümeden enflasyona kaydı

Mayıs toplantısında ‘liralaşma’ stratejisi kapsamında ‘büyüme’ için gerekli adımların atılmaya devam edileceği söylenmişti. Bu uğurda da faiz sabit bırakılmıştı.

Bugünkü toplantıdaysa, ana hedefin enflasyonun düşürülmesi olduğunu açıkça belirtti: “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.”

Ayrıca, önceki toplantıların aksine ‘büyüme’ sözcüğüne ve ‘liralaşma’ stratejisine haziran toplantısının özetinde hiç yer verilmedi.

Yabancı merkez bankaları

Mayıs toplantısında yabancı merkez bankalarının artış döngüsünü sonlandıracağı dile getirildi: “Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle birlikte, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.”

Bugünkü toplantının özetindeyse, yabancı merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için gerektiğinde faiz kartını oynadığı ima edildi: “Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.”