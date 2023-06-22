Titanik seferi: Kaybolan denizaltıda oksijen bitmek üzere

Titanik batığına sefer düzenlerken kaybolan denizaltında altı saatten daha az süre yetecek oksijen kaldığını tahmin ediliyor.

Fotoğraf: OceanGate

En ünlü deniz enkazı Titanik’i turistlere göstermek için dalan turist denizaltısından uzun süredir haber alınamıyor. Kişi başı 250 bin dolara (5,8 milyon lira) enkaza sefer düzenleyen tur şirketi OceanGate, turistleri ve mürettabatı güvenli şekilde geri getirmek için tüm olanakları araştırdıklarını belirtmişti.

Ama hala bir sonuç elde edilemedi.

Pazar günü dalan denizaltınınsa oksijeni tükenmek üzere. Denizaltı, kaybolduğunda 96 saatlik havaya sahipti. Hesaplamalara göre, havanın bugün tükenmesi bekleniyor.

Uluslararası basında 18-24 saat önce çıkan haberlere göre, denizaltında sadece 24-30 saatlik oksijen kalmıştı. Bu hesaplamaya göre, denizaltında şu an altı saatten daha az yetecek oksijen bulunuyor.

OceanGate, kaybolan denizaltının geliştirilme biçimiyle alakalı güvenlik endişeleri hakkında defalarca uyarılmıştı.