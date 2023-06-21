Titanik turu düzenleyen şirket, güvenlik endişeleri nedeniyle defalarca uyarılmış

Atlas Okyanusu’ndaki Titanik enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının geliştirilme biçimiyle alakalı güvenlik endişeleri hakkında, şirketin defalarca uyarıldığına dair belgeler gündeme geldi.

Belgelere göre kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı.

Fotoğraf: OceanGate

En ünlü denizaltı enkazı Titanik’i turistlere göstermek için dalış yapan turist denizaltısından uzun süre haber alınamıyor. Enkaza, kişi başı 250 bin dolara (5,8 milyon lira) sefer düzenleyen tur şirketi OceanGate, turistleri ve mürettabatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm olanakları araştırdıklarını belirtmişti.

Güvenlik endişeleri mahkemeye taşınmış

Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018’de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve ‘aşırı derinliğe’ ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı.

Lochridge, OceanGate’in seçimlerinin ‘yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını’ kaydetti. OceanGate, Lochridge’i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018’de işten çıkardı.

Şirket, Lochridge’in ‘bir mühendis olmadığını ve mühendislik hizmetleri vermesi için işe alınmadığını’ belirtti. Şirketten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının yapımının 2020-2021’de tamamlandığı, dolayısıyla davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmayacağı kaydedildi.

İkinci uyarı Deniz Teknolojisi Topluluğu’ndan

OceanGate, 2018’de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha aldı.

Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.