Daron Acemoğlu: Rasyonel politikalara dönüş söylemi vitrin için

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ‘rasyonel politikalara dönüş söyleminin vitrinler ve kısa vadede zaman kazanmak için yapıldığını’ söyledi.

Fotoğraf: MIT

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, bugünkü toplantıda da Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu.

Nitekim faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı.

Ayrıca, toplantı özetinde dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Mayıs toplantısıyla karşılaştırıldığında yeni dönemde merkez bankasının enflasyona, önceliklere ve küresel gelişmelere bakışında değişikliğe gidildiği görülüyor.

‘Rasyonel politikalara dönme hedefi ciddi değil’

Fazi artışını Twitter hesabından değerlendiren Acemoğlu, şunları yazdı:

*Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz gerçekten hayal kırıcı. Bir çok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz. Niye?

*Birincisi, piyasalara bu kadar umut verdikten sonra onların beklediğinin çok altında bir faiz açıklaması ekonomik politik gücün hala cumhurbaşkanı ve çevresindeki insanlar elinde olduğunu ve seçim ekonomisine erkenden geçiş olacağını gösteriyor.

‘Yeni bir faiz politikası olup olmadığı belli değil’

*İkincisi, yeni bir faiz politikası olup olmadığı belli değil. Tabi ki birden 15 puanlık bir artış mantıklı olmazdı. Ama buradan nereye gideceği hakkında büyük belirsizlik var ve bu karardan sonra yatırımcıların güvenine ne olacağından emin değilim.

*Üçüncüsü ve bence en kötüsü, faiz konusunda bu kadar cesaretsiz davranan bir teknokrat grubu çok daha zor olan yapısal problemlerle nasıl uğraşacak?

*Bunların hepsini bir araya koyarsak şu ana kadar söylenen rasyonel politikalara dönüş söyleminin biraz daha vitrinler için ve kısa vadede zaman kazanmak için yapıldığı konusunda olan görüşler kuvvetleniyor.