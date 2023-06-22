Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP’den bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyalogu sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Özcan Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı bulunmadığını belirterek, “Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur” demişti.

Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısındaki “Değil altılı masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağım” ifadesini de “Sayın genel başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum” diye eleştirmişti

Kesin ihraç talebi

TRT Haber’in bildirdiğine göre Özcan, bugün yapılan merkez yürütme kurulu toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Karar sonrası Özcan, Twitter’dan büyük harflerle “Başkaldırıyorum” diye yazdı.