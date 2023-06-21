Kılıçdaroğlu’nun ’16 masa’ çıkışı: Tanju Özcan vekil sayısı hesapladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gerekirse 16 masa kurarız’ sözlerinden sonra ‘bunlara verilecek milletvekili sayısını’ hesapladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında, “Açık net söylüyorum, değil altılı masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım, yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım” sözlerine Özcan’dan yanıt geldi.

Özcan Twitter’dan şunları yazdı:

*Grup toplantısında sayın genel başkanımız “Gerekirse altılı masa yerine 16’lı masa kurarız” dedi.

*Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz altılı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının yüzde 1 bile ettiğine emin olmadığım dört partiye 35 Milletvekili verdik.

*Masa 16’ya çıkarsa; 35 bölü dört, çarpı 16, eşittir 140 milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın genel başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum.