Kılıçdaroğlu ‘yola devam’ dedi: İmamoğlu’na İstanbul’u işaret etti

ALTAN SANCAR

28 Mayıs seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları karşısında, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu adımlarını atmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni ‘dar’ danışman kadrosu ve grup toplantısında yaptığı konuşma, kurultay süreci için ‘yola devam’ olarak yorumlanıyor. Partililer Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na ‘Siz İstanbul’u kazanmalısınız’ mesajı verdiğini düşünüyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tayyip Erdoğan’ın yeniden kazanması ve millet ittifakının Meclis çoğunluğunu elde edememesi muhalefet açısından ‘değişim’ tartışmalarını beraberinde getirdi. CHP ise bu değişim tartışmalarının en yüksek perdeden yaşandığı parti olmaya devam ediyor.

28 Mayıs’ın ardından ‘değişim’ çıkışının işaret fişeğini atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç defa Kılıçdaroğlu ile görüştü. Partiden gelen resmi açıklamalar her ne kadar bu görüşmelere ‘rutin’ dese de kulisler, görüşmenin temel odağının ‘değişim’ olduğunu bildiriyor.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki son görüşmede ‘yol haritası’ hazırlığı konusunda anlaşma olduğu belirtilmişti. Fakat İmamoğlu cephesi hazırlığını sürdürürken, partinin genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda bir kez daha aday gösterileceğini ilan etti. Bunun üzerine İmamoğlu cephesinin Kılıçdaroğlu’na “Bırakacağınızı ilan edin, onursal başkanlık ile süreci birlikte götürelim” mesajı yolladığı kulislere yansıdı.

”Kılıçdaroğlu ‘bir süre daha’ mesajı verdi”

Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı konuşmanın ardından partinin başında bir süre daha devam edeceği yorumları yapıldı. Partinin milletvekilleri ve yöneticileri de Kılıçdaroğlu’nun dünkü grup konuşmasını “Yola devam” olarak değerlendiriyor. Partililere göre, Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasıyla genel başkanlık koltuğunda ‘bir süre daha’ oturacağını, yerel seçimlerde partinin başında olacağını ilan etti.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun son günlerde aldığı kararların da ‘yola devam’ seçeneğinin ‘değişim’ ile olacağının işareti olarak yorumluyor. Son dönemde görevden alınan danışmanların yerine, daha ‘dar’ kadro olacak biçimde yapılan görevlendirmeler ‘tahkimat’ olarak değerlendiriliyor. Buna Kılıçdaroğlu’nun özellikle iletişim alanını güçlendirmesi, partide kendisinden yana tavır alan isimlere yakın görevlendirmeler yapması kanıt olarak gösteriliyor. Değişiminse hem yönetici kadrosunun daraltılması, genel sekreterliğin 2010 öncesi gibi güçlendirilmesi ve örgütlerin buraya bağlanması, ön seçimin getirilmesi gibi adımlarla olması bekleniyor.

Yerel seçim planı

CHP’de kurultayın yerel seçimler öncesi olması halinde Kılıçdaroğlu’nun kesinlikle aday olacağı ve yola devam edeceği düşünülüyor. Yerel seçimler sonrasında ise ‘uygun görülen’ bir takvim içinde partinin olağanüstü kurultaya götürülebileceği yorumları da yapılıyor. Bu kurultayda İstanbul’u yeniden meclis çoğunluğuyla kazanmış bir İmamoğlu’nun yarışta aktör olabileceği dillendiriliyor.

İmamoğlu cephesinin beklediği mesajı alamadığını düşünen CHP’liler, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “İstanbul’u bir kez daha kazanın, siz burayı kazanmalısınız” diyerek yerel seçimleri işaret ettiği belirtiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bir süre İmamoğlu cephesinden gelecek mesajları izleyeceği ve ‘son bir görüşme’ daha yapacağı ihtimali üzerinde de duruluyor.

Parti içinde sosyal medyada Kılıçdaroğlu’na yönelik bazı yorumların ‘hakaret’ olarak yorumlandığı, kendisine saygısızlık yapıldığı ve bunun rahatsızlık yarattığı da konuşuluyor. Yaşananlardan İmamoğlu’nun sorumlu tutulmadığı, ancak oluşan atmosferin parti aleyhine gittiği ve ‘buradan hızlı çıkışın’ üzerinde durulduğunun altı çiziliyor.