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Yaramazlara biraz batar!

Tanju Özcan, kadın meclis üyesine sözlerinden açılan davada beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin meclis üyesi Hacer Çınar’a sözleri nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

Fotoğraf: AA

Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumundaki oylamada el kaldıran AKP meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” demişti.


Bu sözler üzerine Çınar, mahkemeye başvurarak Özcan hakkında şikayetçi olmuştu. Özcan’sa bu süreçte CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş, bir yıllığına partiden çıkarılmıştı.

DHA’nın haberine göre Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret’ suçlamasıyla yargılanan Özcan hakkında beraat kararı verildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Sarf edilen sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmadığı mahkememizce değerlendirilmekte olup, sanığın beraatine karar verilmiştir.”

Kararın ardından Bolu Belediyesi, Aralık ayı ikinci oturumunda konuşan Özcan, Hacer Çınar’a, “Mahkeme, ‘Suç yok burada’ diyor. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Manevi tazminat davası açacağım. Ben sizden özür bekliyorum.”

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