‘Faiz toto’da kim tutturdu, kim ıskaladı?

Çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş, faiz tahmininde yanıldı. Tahmini tutan sadece Bloomberg Economics ve Societe Generale bankası oldu.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, bugünkü toplantıda da Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu.

Nitekim faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltildi.

Merkez Bankası’nın toplantısına doğru çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş, faiz artışıyla ilgili beklentilerini paylaşmıştı. Bu kurumlardan sadece ikisi tahminini tutturdu. Bloomberg Economics ve Paris merkezli Societe Generale bankasının tahminleri yüzde 15’ti.

Ancak, çoğunluk yanıldı.

Bank of America ve Goldman Sachs, faiz oranının yüzde 40’a çıkarılması gerektiğini savunuyordu. Deutsche Bank, bir-iki ay içerisinde faizin yüzde 25 çıkarılmasını bekliyordu. Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, JP Morgan’ınsa yüzde 25’ti. Moody’s de politika faizinin yüzde 25-30 seviyesindeki TL mevduat faizlerine yaklaştırılmasını bekliyordu.