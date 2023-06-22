Muhalif siyasetçiler hakkındaki davalarla bilinen Akın Gürlek, yeniden bakan yardımcısı

Muhalif siyasetçilere ceza davalarıyla tanınan Akın Gürlek, yeniden adalet bakan yardımcılığına atandı.

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Bakan yardımcılıklarına yönelik atamalara ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet bakan yardımcılığına atanan isimler şöyle: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can.

Eski hakim Gürlek, geçmişte tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara verdiği hapis cezalarıyla ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla tanınıyor. Gürlek, İBB’ye ‘terör’ teftişine dayanak yapılan ve sonradan içi boş olduğu ortaya çıkan DİAYDER davasına da bakıyordu.

Yılmaz, aynı görevi 2020’den beri sürdürüyor. Acar’sa adalet bakanlığında mevzuat genel müdürü olarak çalışıyor.

Diğer bakan yardımcısı Can’sa, beş dönem boyunca AKP’den milletvekilliği yaptı.