Kılıçdaroğlu’nun ‘yeni Zekeriya Öz’ dediği Akın Gürlek, bakan yardımcısı oldu

Adalet Bakan Yardımcılığı’na, muhalif siyasetçilere ceza davalarıyla tanınan Akın Gürlek getirildi.

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Gürlek, geçmişte tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara verdiği hapis cezaları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla tanınıyor. Gürlek, İBB’ye ‘terör’ teftişine dayanak yapılan ve sonradan içi boş olduğu ortaya çıkan DİAYDER davasına da bakıyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM kararına uymaması nedeniyle Akın Gürlek’i “Yeni Zekeriya Öz” olmakla suçlamıştı. Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gürlek’i ‘birinci sınıf hakimliğe’ terfi ettirmişti. Bu karar, HSK’nin “AYM’de ihlale neden olan terfi edemez” şeklindeki ilke kararıyla da çelişti.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.