Akşam Postası / 21 Mayıs 2021

Yeniden görülen ‘Gezi davası’nda neler oldu?

Mahkeme, işadamı Osman Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanı Sercan Karagöz, karara muhalefet ederek Kavala’nın tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi. Gezi Parkı davasıyla birleştirilmesi istenen çArşı davası dosyasının da mahkemesinden istenmesine hükmedildi.

Seçim senaryosu: İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor

MetroPOLL araştırma şirketinin senaryo kurarak düzenlediği ankete göre olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor.

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TGC, Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Hadi Özışık’ı oybirliğiyle üyelikten çıkardı.

Bakanlık, ‘kanser raporu’nu ifşa eden Bülent Şık’ın hapse girmesinde ısrarcı!

Sağlık Bakanlığı, açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu için yerel mahkemece 15 ay hapse mahkum edilen gıda mühendisi Bülent Şık’ın, istinaf mahkemesi tarafından beraat ettirilmesine itiraz etti. Bakanlık, 2016’da tamamlanan araştırmanın sonuçlarını bugüne kadar açıklamadığı gibi, temyiz dilekçesinde de raporun gizli kalması gerektiğini savundu.

Kaftancıoğlu’na ‘zorla getirme’ kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

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WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek

ABD’li sosyal medya şirketi Facebook’a ait WhatsApp’ın veri paylaşımına ilişkin kullanım koşulları güncellemesi Türkiye’de devreye girmeyecek.

Selvi’nin ‘iddianamesi’ni Demirtaş’ın avukatı çürüttü: Herkes aptal mı?

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen kaleme aldığı ifadeler ‘uydurma’ çıkınca kendini ‘kulis haberciliği’ yapmakla savunup HDP’ye yüklenen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yanıt gecikmedi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Selvi’ye, “Demirtaş beş senedir hangi kulise çıkmış?” diye sordu.

Tüketici güveni son iki yılın dibinde

Tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 geriledi. Endeks, 77,3 puanla son iki yılın en düşük seviyesini gördü.

Teknik göstergeler bitcoin için ne söylüyor?

Bitcoinde teknik göstergeler fiyat hareketlerinin adeta bir dönüm noktasında olduğunu söylüyor.

Thodex kurucusunun kaçış görüntüleri

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kızına cinsel istismardan 60 yıl hapis verilen adam tahliye edildi

Kızına cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanıp 50 yıl yedi ay 15 gün hapse mahkûm edilen adam cezası istinaf tarafından bozulunca tahliye edildi.

Almanya’da eşcinsel çifti bıçaklayan Suriyeli sığınmacıya müebbet

Almanya’nın Dresden kentinde eşcinsel çifti bıçaklayarak birini öldüren Suriyeliye ömür boyu hapis cezası verildi.

Galatasaray başkanı, Fatih Terim’le ‘yola devam etmeyi’ düşünmüyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile ‘yola devam etmeyi düşünmediğini’ söyledi.

İsrail’i ve medyayı eleştirdiği için kovulan Yahudi gazeteci: Zorbalığa boyun eğildi

Fotoğraf: Twitter

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sosyal medya hesabından İsrail’in Filistinlilere saldırılarını ve medyanın tutumunu eleştiren muhabiri Emily Wilder’in işine son verdi.

Twitter, ‘mavi tik’ özelliğini herkese açtı

Twitter, ‘mavi tik’ alma özelliğini bütün kullanıcıları için açtı. ‘Mavi tik’ daha önce müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bulunuyordu.

Lady Gaga tecavüz sonucu hamile kalmış

35 yaşındaki ABD’li şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüz sonucunda hamile kaldığını açıkladı.