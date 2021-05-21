İsrail’i ve medyayı eleştirdiği için kovulan Yahudi gazeteci: Zorbalığa boyun eğildi

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sosyal medya hesabından İsrail’in Filistinlilere saldırılarını ve medyanın tutumunu eleştiren muhabiri Emily Wilder’in işine son verdi.

Fotoğraf: Twitter

Washington Post’a konuşan Wilder, şirketin kendisine “Sosyal medya politikasını ihlal ettiğin için işten çıkarıldın” dediğini, ancak hangi ilkeleri ihlal ettiğinin açıklanmadığını söyledi.

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Wilder sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: “İsrail demek ama asla Filistin dememek, savaş deyip asla kuşatma ya da işgal dememek siyasi tercihlerdir fakat medya bu tür net tercihlerini ‘taraflı’ uyarısı koymadan her zaman kullanıyor.”

“objectivity” feels fickle when the basic terms we use to report news implicitly stake a claim. using “israel” but never “palestine,” or “war” but not “siege and occupation” are political choices—yet media make those exact choices all the time without being flagged as biased — emily wilder (@vv1lder) May 16, 2021

İşe girdikten sadece 16 gün sonra sözleşmesi feshedilen Wilder’ı Cumhuriyetçiler hedef gösterdi. Wilder, üniversite yıllarından bir ifadesi alıntılanarak ‘İsrail karşıtı bir ajitatör’ olarak nitelendi.

Yahudi gazeteci, aktivist kimliğini hiçbir zaman saklamadığını belirterek, “Bana karşı bir kampanya yürütüldü” dedi ve ekledi: “Bana göre AP, zorbalığa boyun eğdi.”

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Wilder, hedef alınmaya başlandıktan sonra editörünü aradığını ve “En başından beri şeffaftım ve şeffaf oldum” dediğini aktardı: “Evet, üniversitede fikirlerim vardı ve evet hala fikirlerim var çünkü herkesin bir fikri var.”

Birçok gazeteci AP’yi eleştirerek Wilder’e destek çıktı.

Azcentral muhabiri Rebekah Sanders Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AP adına utanç verici. Ben Emily’nin yanındayım. Gazetemizdeki haberi mükemmeldi. Kararınızı geri alın” diye yazdı.

Report for America muhabiri Megan Taros ise şu ifadeleri kullandı: “İşler zorlaştığında AP’nin Wilder’ı savunmayı reddetmesi, insanların bütün gün söylediği ‘Sadece güçlü olanlar hayatta kalır’ sözünün altını çiziyor. Kurallar yalnızca savunmasız olanlar için geçerli.”