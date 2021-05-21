‘Baykara davası’nda ‘kasten öldürmek’le suçlanan askerler tutuksuz yargılanacak

RUŞEN TAKVA

Van’ın Çaldıran ilçesinde geçen yıl İbrahim Baykara adlı yurttaşı öldürmekle suçlanan iki askerin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Hayatını sınır ticaretiyle kazanan beş çocuk babası 46 yaşındaki İbrahim Baykara 4 Ağustos 2020 günü sınırı geçtiği sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Van valiliği, ertesi gün Baykara’ya İran tarafından ateş açıldığını öne sürmüştü. Ancak soruşturma sonucunda Baykara’nın o gün Onur Tepe Karakolu’nda görevli iki uzman onbaşının açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Olay yeri inceleme tutanağı, tanık ifadeleri ve avukatların sunduğu deliller doğrultusunda hazırlanan iddianamede, sanıklar ‘kasten adam öldürmek’le suçlanmıştı.

‘Asıl mağdur biziz‘

Dün yapılan ilk duruşmanın tutanakları bugün ortaya çıktı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, suçlamaları reddedip ‘mağdur olduğunu’ öne sürdü.

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R.İ. “Kesinlikle vatandaşımıza zarar verme niyetimiz yoktur. Bizim görevimiz vatandaşımızı korumaktır. Hakkımızda yürütülen soruşturma nedeniyle terfi alamıyorum, mağdurum” diye konuştu.

A.C A. da ‘TSK içerisinde gösterdiği üstün performans sebebiyle bir çok ödül aldığını‘ belirterek şunları söyledi: “Özel Kuvvetler’e geçmek istiyorum ancak hakkımızda devam eden soruşturma sebebiyle başvurum kabul edilmiyor. Bu sebeple yaşadığım mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep ediyorum.”

‘İbrahim Baykara infaz edilmiştir’

Baykara ailesinin avukatı Burcu Şeber ise “İbrahim Baykara infaz edilmiştir” dedi.

Şüpheli askerlerin o günkü pusu faaliyetine ilişkin, “Termal kameralarla yaralı bir kişinin atlı grupla sınırı geçmeye çalıştığını gördük” dediğini hatırlatan Şeber, “Sınırı korumakla görevli askeri personel, yaralı bir vatandaşı gördüğü zaman, pusu faaliyetine devam mı etmelidir, 112’yi arayarak yaralı vatandaşın hayatını mı korumalıdır?” diye sordu.

O mermiler hangi silaha aittir?

Şeber şöyle devam etti: “Olay yeri krokisinde hayatını kaybeden İbrahim Baykara’nın bulunduğu yerin 2,5 cm önünde dolu bir fişek bulunmuştur. Ancak ne delil listesine eklenmiştir ne de dolu fişeğin hangi silaha ait olduğu araştırılmıştır. Ayrıca veteriner hekim tarafından yapılan ve olay günü öldürülen atın inceleme raporunda, hayvanın vücudunda mermi girişleri bulunmuş, fakat çıkış delikleri tespit edilememiştir. Atın içerisinde bulunan mermiler nerededir ve hangi silaha aittir?”

Şüpheli askerler tutuksuz yargılanacak

Ara sonrasında karar açıklandı: Bir sonraki duruşma 9 Kasım 2021 günü yapılacak ve sanıklar tutuksuz yargılanacak.

Erciş Adliyesi’nde görülen duruşmaya, Van Barosu İnsan Hakları Komisyonu’nun katılma talebi, ‘menfaatin bulunmaması sebebiyle‘ reddedildi.