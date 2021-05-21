Kızına cinsel istismardan 60 yıl hapis verilen adam tahliye edildi

Kızına cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanıp 50 yıl yedi ay 15 gün hapse mahkûm edilen adam cezası istinaf tarafından bozulunca tahliye edildi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre 2014’ten bu yana süren dava sonunda İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi 1 Şubat’ta oybirliğiyla tutuksuz yargılanan C.Ö.K.’ye istismar eylemini tehditle ve zincirleme olarak yaptığı gerekçesiyle önce 60 yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, duruşmaları düzenli takip etmesi indirim nedeni sayılarak ceza 50 yıl yedi ay 15 güne indirildi. Kanunen hapis cezası 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle sanık 30 yıla mahkum edildi.

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Sanık baba cezaevine gönderilirken dosya istinafa taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi (istinaf) 17 Mayıs’ta oybirliğiyle C.Ö.K.’nin delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Kararda şöyle dendi: “Sanık C.Ö.K. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17/02/2016 tarih, 2016/7605 Esas ve 19/03/2020 tarih, 2020/13286 Esas sayılı iddianameleri ile ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan dolayı TCK’nın 103/2 Cümle, 103/3-c, 103/4, 43, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı, mahkumiyet yeter nitelikte kesin delil elde edilemediğinden CMK 223/2-e maddesi uyarınca müsnet suçlardan beraatine. Sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreler sebebi ile CMK’nın 141 ve devamı maddeleri gereğince hazine aleyhine maddi manevi tazminat davası açabileceğinin hatırlatılmasına. Tutuklu sanık C.Ö.K.’nın üzerine atılı bulunan suçun niteliği, soruşturma ve kovuşturma sürecinde gözaltı ve tutuklu kaldığı süreler üzerine atılı bulunan suçun hukuki vasfının değişme ihtimali ve buna ilişkin olarak dosya kapsamında toplanan maddi delillerin içeriği ve niteliği göz önüne alınarak CMK 100 ve davamı maddeleri uyarınca bihakkın tahliyesine…”