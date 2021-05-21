Diken

Yaramazlara biraz batar!

Teknik göstergeler bitcoin için ne söylüyor?

Bitcoinde teknik göstergeler fiyat hareketlerinin adeta bir dönüm noktasında olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

BloombergHT’de yer alan habere göre alım ve satım işlemlerinde en çok kullanılan teknik göstergelerden biri olan RSI (Görece Güç Endeksi) bitcoinde ‘aşırı satış’a işaret ederken, bu durum fiyatın yükselebileceğine dair sinyal olarak algılanabilir.

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Grafik: Tradingview

Öte yandan, bitcoin fiyatında 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. Fiyatın destek seviyelerinin altına sarkması ve hareketli ortalamalarda aşağı yönlü kesişimlerin görülmesi, düşüş trendinin başlayabileceğine dair sinyal verebilir.

Grafik: Bloomberg

Elon Musk’ın açıklamaları ve Çin’in finansal kuruluşlara kripto para işlemi gerçekleştirme yasağından sonra düşüş eğilimine giren bitcoin, son 10 günde 20 bin dolara yakın değer kaybetti.

Nisanda 64 bin doları geçen bitcoinde düşüş dalgasıyla birlikte kayıplar yüzde 40’a yakın.

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Bitcoin, aralık-ocak döneminde yaşanan yükselişte 40 bin dolar bandında bulunan direnci kırdıktan sonra şubat ayından beri hiç bu seviyenin altına gerilememişti.

BTC bugün 40 bin dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor.

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