Bakanlara ‘Soylu’yu soran AA muhabirinin işine son verildi

İki bakana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin ‘eleştirel soru’ soran Anadolu Ajansı muhabirinin Musab Turan’ın işine son verildi.
Musab Turan adlı muhabirin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi: “Sayın bakanım, Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”
Varank, “Şov yapmak istemişsin” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirmişti.
Turan’ın işine son verildiğini AA’nın açıklamasını paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.
Söz konusu soru üzerine sosyal medyada muhabire ‘FETÖ’cü damgası vuruldu.
Çektiği videolarla ‘ortalığı karıştıran’ organize suç örgütü lideri Sedat Peker de kayıtsız kalmadı.
Sorunun arkasında başka hesaplar arayanlar da var…