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Yaramazlara biraz batar!

AA muhabiri, bakanlara Soylu’yu sordu; kimse kulaklarına inanamadı

Anadolu Ajans’nın (AA) bir muhabirinin, iki bakana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin ‘eleştirel soru’ sorması herkesi şaşırttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şov yapıyorsun” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirdi.

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Musab Turan adlı muhabirin sorusu şöyleydi: “Sayın Bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

Varank şu yanıtı verdi: “Bence sen şu an bir maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşında bir çocuğun bu kadar silesi konularla ilişkisi olabilmesi… Sen bir şov yapmak istemişsin…”

Pakdemirli de özetle Soylu’yu güveninin tam olduğunu söylemekle yetindi.

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Musab Turan’ın o dakikaları Instagram hesabından canlı olarak yayınlaması dikkat çekti.

AA muhabiri geçen sene Şubat ayında, bakan Varank’la yaptığı bir görüşmeyi de Instagram hesabından paylaşmış.

Söz konusu paylaşımın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Bakanımızı da İnovasyönledik. Kendisi Yeni Türkiye’nin en baba inovatörlerindendir… ODTÜ mezunudur ve kafası çok farklı çalışır.”

Ne olmuştu?

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen İçişleri Bakanı Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. Peker, 5’nci videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü.

Peker, ayrıca kendisi ile Soylu arasında aracılık yaptığını yalanlayan, “Görüşen şerefsizdir” diyen İnternethaber sitesinin sahiplerinden Hadi Özışık’la yaptığı ‘son derece samimi’ görüntülü konuşmaları paylaşmıştı.

Peker, 6’ncı videosuda da, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu.

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